Protección Civil retira una serpiente que estaba en el fondo de una piscina en Barbadás

Una serpiente en una piscina de Barbadás obligó la tarde del sábado a la intervención de los servicios de emergencia. Fue un particular el que alertó a los efectivos de Protección Civil del municipio de la presencia del animal. Hasta el lugar se desplazaron los miembros del citado cuerpo de emergencias, quienes encontraron a la serpiente, que medía en torno a 1 metro y 30 centímetros, en el fondo de la piscina, la cual estaba vacía. Ante esta situación, procedieron a la retirada del animal y su traslado a un punto ubicado fuera del casco urbano, en este caso junto al río.

Esta no es la primera intervención que se produce en la provincia en las últimas semanas por la presencia de una serpiente en una vivienda. Protección Civil de Allariz recibió varias llamadas por este tema en el mes de mayo. “Este mes xa recollimos tres ou catro das casas”, asegurÓ uno de los voluntarios. Una de ellas, una culebra con unas dimensiones considerables.