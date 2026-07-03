Piden tres años de cárcel por una casa ilegal en el Miño

El juicio previsto para este jueves en la Sección Penal (Plaza 2) contra un hombre acusado de un delito contra la ordenación del territorio fue suspendido. La Fiscalía Provincial de Ourense solicita para el acusado tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer oficios relacionados con la construcción durante ese mismo periodo. Se le acusa de realizar en 2020 obras sin ningún tipo de licencia en una edificación a medio construir ubicada en el paraje “Louredo por Abaixo”, en la localidad de Barbadás.

La edificación se considera totalmente ilegalizable al asentarse sobre suelo rústico de protección de espacios naturales, estando afectada además por la zona de policía del río Miño. Junto a las penas de prisión y una sanción económica, el fiscal exige la demolición de lo ilícitamente construido con el objetivo de restaurar la finca a su estado original.