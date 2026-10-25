Una posible quema no autorizada provoca un incendio forestal junto a las viviendas en Sobrado do Bispo
CONTROLADO
Un amplio operativo con bomberos forestales, Protección Civil y Policía Local interviene de urgencia en Barbadás para sofocar un fuego en el área de la Rúa do Hervideiro, que los equipos de extinción ya dan por controlado
El turno de tarde de Protección Civil y Emergencias de Barbadás tuvo que intervenir de urgencia este domingo ante un incendio forestal originado en las proximidades de un núcleo de viviendas en Sobrado do Bispo. El fuego se declaró en la masa forestal cercana a la Rúa do Hervideiro.
Los equipos de extinción lograron controlar las llamas. Según la primera hipótesis que barajan las autoridades, el origen del fuego apuntaría al escape de una posible quema no autorizada en la zona.
Para sofocar el incendio y evitar que alcanzara los inmuebles cercanos, se desplegó un amplio dispositivo en el que participaron un camión de basura urbana, un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) y un extintor de incendios forestales D.XII. El operativo contó con el apoyo de bomberos forestales, agentes de la Policía Ambiental y patrullas de la Policía Local de Barbadás.
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