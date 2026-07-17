Rescatan a una octogenaria tras pasar dos días "tirada en el suelo" en casa saltando desde una ventana vecina en A Valenzá

Fachada del edificio por el que accedieron los servicios de emergencia al domicilio

Una mujer de 86 años fue rescatada este viernes en su vivienda deL número 112 de A Valenzá (Barbadás, Ourense) después de permanecer aproximadamente dos días caída en el suelo sin poder incorporarse. La afectada fue localizada consciente y trasladada posteriormente a un centro hospitalario para su valoración y atención médica.

La intervención se inició tras la alerta dada por una familiar, que había intentado contactar con la mujer sin éxito desde el día anterior. Ante la falta de respuesta, decidió avisar al 112 a primera hora de la mañana.

Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos del Servicio Municipal de Emergencias de Barbadás y agentes de la Policía Local. Tras varios intentos de contacto, lograron comunicarse con la mujer, quien les confirmó que se encontraba "tirada en el suelo" y que no podía levantarse, según afirman desde Emegencias.

No podían acceder por la puerta

Ante la situación, se solicitó apoyo adicional al parque de bomberos de San Cibrao das Viñas, a los servicios sanitarios del 061 y a la Guardia Civil. Con el objetivo de minimizar los daños materiales, los intervinientes recurrieron inicialmente a un cerrajero para intentar abrir la puerta de la vivienda. Sin embargo, los intentos resultaron infructuosos.

Finalmente, los equipos de emergencia optaron por acceder al inmueble a través de la fachada del edificio. Para ello, utilizaron una ventana facilitada por un vecino y, desde allí, cruzaron hasta el balcón de la vivienda afectada, en el segundo piso. Una vez en el exterior del inmueble, forzaron una de las ventanas y consiguieron entrar.

Dentro de la vivienda localizaron a la octogenaria en el lugar donde había indicado que se encontraba. Tras abrir la puerta principal, facilitaron el acceso a los sanitarios y la mujer fue evacuada consciente en una ambulancia al hospital.

En el operativo participaron efectivos del Servicio Municipal de Emergencias de Barbadás, bomberos del parque provincial de San Cibrao das Viñas, voluntarios de Protección Civil de Barbadás, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como personal sanitario del 061.