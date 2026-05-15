Un tropezón de 10.000 euros en Ourense: el Concello, a juicio por otra caída

El Concello de Ourense se enfrenta a una nueva reclamación de 10.314,73 euros por las lesiones sufridas por una vecina tras una caída en la rúa Barros Sivelo de As Lagoas, que se resolverá en un juicio la próxima semana. Así se informó en la junta de gobierno local celebrada este jueves, la primera con nueve miembros tras la ampliación decretada por Jácome. Durante la reunión , el gobierno también dio cuenta de otra cascada de demandas judiciales de funcionarios que exigen el cobro de pluses de nocturnidad y festividad impagados entre 2021 y 2025.

En el apartado urbanístico, destaca el archivo de la caducidad de la licencia del polémico tanatorio de la zona termal -rúa do Tinteiro- al no haberse resuelto el expediente municipal dentro de los plazos legales. Además, el ejecutivo aprobó la demolición subsidiaria de un inmueble en ruinas en la calle Hernán Cortés 30, con un presupuesto de 150.171 euros* , y aceptó formalmente la cesión de la titularidad de la parcela del campo de fútbol de Seixalbo, que pasa a ser municipal.