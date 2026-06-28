Las serpientes no dan tregua en Barbadás: segunda intervención en un solo día en un garaje de A Valenzá

Serpiente retirada por Protección Civil en un garaje de A Valenzá, en Barbadás, antes de ser liberada en una zona forestal.

Protección Civil de Barbadás tuvo que intervenir por segunda vez este domingo para retirar una serpiente localizada en un garaje del municipio. En esta ocasión, el aviso se recibió durante el turno de tarde por la presencia del reptil en un inmueble situado en la avenida de Celanova, en A Valenzá.

Hasta el lugar se desplazó un operativo formado por un furgón y dos agentes, que procedieron a capturar el animal sin incidencias. Una vez retirado, la serpiente fue trasladada y liberada en un área forestal, siguiendo el protocolo habitual para este tipo de intervenciones.

Se trata de la segunda actuación de la jornada relacionada con la presencia de serpientes en Barbadás. Durante la mañana, Protección Civil ya había retirado una culebra bastarda que se encontraba enrollada en una bicicleta dentro de otro garaje del municipio.

La presencia de estos reptiles se ha convertido en una escena cada vez más habitual en Barbadás durante las últimas semanas. A lo largo del mes de junio, los servicios de emergencia también intervinieron para retirar serpientes de una piscina y de una clínica, recordando en todos los casos la importancia de no manipular a estos animales y avisar a los servicios de emergencias si aparecen en espacios cerrados.