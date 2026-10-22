Susto en Barbadás: una persona se refugia en su coche tras ser atacada por dos perros

El servicio de Protección Civil y Emergencias del Concello de Barbadás intervino durante el turno de mañana tras una alerta trasladada por el 112 Galicia. El aviso se produjo a petición de socorro de una persona que estaba siendo atacada por dos perros de tamaño mediano en la zona de San Benito de Cova de Lobo.

Dos operarios del servicio de emergencias se desplazaron con rapidez hasta el lugar y lograron dispersar a los canes. Los animales mantenían cercado el vehículo donde la persona afectada había logrado refugiarse a tiempo junto a sus dos perros de raza pequeña. Gracias a que la víctima consiguió ponerse a salvo dentro del habitáculo, ni ella ni sus mascotas sufrieron heridas.

Tras calmar a la persona alertante y verificar su estado, los efectivos realizaron las pesquisas oportunas y consiguieron identificar la vivienda de la que se habían escapado los perros. Los datos recabados fueron remitidos directamente al Concello de Barbadás para la apertura de las actuaciones y medidas disciplinarias pertinentes recogidas en la ordenanza municipal.