Trasladado al CHUO un conductor herido tras volcar su coche en un accidente de tráfico en Barbadás
CAMIÑO DO VAL
Un accidente de tráfico en Barbadás deja un conductor herido, que consiguió salir del vehículo y fue trasladado en ambulancia al CHUO.
Un conductor ha resultado herido tras sufrir una salida de vía y volcar con su vehículo cuando circulaba por el Camiño do Val (OU-160), en la provincia de Ourense. El afectado consiguió salir del coche, aunque necesitó asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital.
La alerta llegó a los servicios de emergencias después de que un particular encontrase el vehículo volcado y avisase de lo sucedido. Cuando se dio aviso del accidente, el conductor ya había conseguido abandonar el turismo, aunque presentaba heridas.
Trasladado al CHUO tras el accidente
Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Urgencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Pereiro de Aguiar y Protección Civil de Barbadás. El herido fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente evacuado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Por el momento, no han trascendido detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.
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