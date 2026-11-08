Un herido y trasladado tras una colisión en rúa do Bamio, Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona resulta herida y trasladada tras una colisión entre dos vehículos ocurrida este mediodía a la altura del número 15 de la rúa do Bamio, en Ourense
Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada por los servicios sanitarios tras una colisión entre dos vehículos a la altura del portal número 15 de la rúa do Bamio, en la ciudad de Ourense. El accidente de tráfico ocurrió a las 11:48 horas de la mañana de este domingo, 8 de noviembre.
Uno de los propios implicados fue quien dio el aviso a las autoridades, informando de que él se encontraba en buen estado. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Local.
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