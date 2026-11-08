Un herido y trasladado tras una colisión en rúa do Bamio, Ourense

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Una persona resulta herida y trasladada tras una colisión entre dos vehículos ocurrida este mediodía a la altura del número 15 de la rúa do Bamio, en Ourense

Un coche de la Policía Local patrulla por la ciudad.
Un coche de la Policía Local patrulla por la ciudad. | Archivo

Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada por los servicios sanitarios tras una colisión entre dos vehículos a la altura del portal número 15 de la rúa do Bamio, en la ciudad de Ourense. El accidente de tráfico ocurrió a las 11:48 horas de la mañana de este domingo, 8 de noviembre.

Uno de los propios implicados fue quien dio el aviso a las autoridades, informando de que él se encontraba en buen estado. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Local.

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