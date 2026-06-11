Un trasladado tras colisionar una furgoneta y un camión Barbadás
A-52
Una persona tuvo que ser trasladada tras colisionar una furgoneta y un camión en la A-52 a su paso por Barbadás
A primera hora de la mañana de este jueves, 11 de junio, se informaba de una colisión entre una furgoneta y un camión en el punto kilométrico 225 de la A-52 a su paso por Barbadás, sentido Vigo. Uno de los implicados en el impacto necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladado al centro médico por el 061, aunque en principio no estaba herido.
Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias, bomberos y mantenimiento de carreteras.
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