Un trasladado tras colisionar una furgoneta y un camión Barbadás

A primera hora de la mañana de este jueves, 11 de junio, se informaba de una colisión entre una furgoneta y un camión en el punto kilométrico 225 de la A-52 a su paso por Barbadás, sentido Vigo. Uno de los implicados en el impacto necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladado al centro médico por el 061, aunque en principio no estaba herido.

Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias, bomberos y mantenimiento de carreteras.