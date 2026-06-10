Un deportivo derriba un muro en Toén y acaba en un huerto: "Adeus pementos"

Un aparatoso accidente dejó una curiosa estampa en la Travesía de Toén. Uno de los deportivos que acudió a la exposición de la presentación de Recalvi del Rally de Ourense acabó derribando el muro de una propiedad sobre las 23:37 horas de la noche de este martes.

Se trata de un BMW modelo M2, un deportivo de alta cilindrada que, en este caso, se salió de la calzada y acabó con las ruedas traseras en la carretera y con la parte delantera en el huerto de una casa, como se aprecia en las imágenes compartidas.

El deportivo sobre las barras de hierro de la vivienda en la que acabó

A pesar de lo llamativo del incidente, tanto el conductor como el acompañante resultaron ilesos. No fue así con las plantaciones de la huerta sobre la que acabó el deportivo "adeus pementos e adeus todo", se puede escuchar en un vídeo que muestra el estado del vehículo y la carretera tras el accidente.

El estado de la carretera y el deportivo después de la salida de vía en Toén

El conductor dio una tasa de alcohol en sangre de 0,19, aunque esta cifra se encuentra dentro del límite legal.