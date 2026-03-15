A Valenzá se llena de cientos de corredores por la III Carreira pola Igualdade en Barbadás

Participantes de la III Carreira pola Igualdade recorren las calles de A Valenzá, mostrando su apoyo a la igualdad y en contra de la violencia de género.

Este domingo, más de 300 personas recorren las calles de A Valenzá en la III Carreira pola Igualdade e Contra a Violencia, organizada por el Concello de Barbadás a través de la Concellería de Igualdade. La prueba, que comenzó a las 11:00 horas desde la Glorieta da Familia, busca visibilizar la perspectiva de género en el deporte y fomentar la conciencia sobre la igualdad y la lucha contra la violencia.

La carrera, de carácter participativo y no competitivo, permite completar los 5 kilómetros corriendo, caminando, en bicicleta, en patín o incluso acompañados de sus mascotas. Además, cuenta con una modalidad inclusiva de 200 metros para garantizar la participación de todas las edades y capacidades.

El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, destacó la importancia del evento: “Queremos colaborar en el destierro de estereotipos femeninos y masculinos en el deporte, visibilizando la brecha salarial y la masculinización de los puestos directivos en federaciones y clubes”.

Para garantizar la seguridad de los participantes, se ha habilitado un dispositivo especial de la Policía Local y Protección Civil, y se han establecido cortes de tráfico desde las 10:45 horas en varias calles del municipio, manteniendo al mismo tiempo accesos alternativos para los vecinos.

La carrera se consolida así como una cita destacada del programa del 8M en Barbadás, combinando reivindicación, deporte e inclusión en un evento abierto a toda la ciudadanía.