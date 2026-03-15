CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
A Valenzá se llena de cientos de corredores por la III Carreira pola Igualdade en Barbadás
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Este domingo, más de 300 personas recorren las calles de A Valenzá en la III Carreira pola Igualdade e Contra a Violencia, organizada por el Concello de Barbadás a través de la Concellería de Igualdade. La prueba, que comenzó a las 11:00 horas desde la Glorieta da Familia, busca visibilizar la perspectiva de género en el deporte y fomentar la conciencia sobre la igualdad y la lucha contra la violencia.
La carrera, de carácter participativo y no competitivo, permite completar los 5 kilómetros corriendo, caminando, en bicicleta, en patín o incluso acompañados de sus mascotas. Además, cuenta con una modalidad inclusiva de 200 metros para garantizar la participación de todas las edades y capacidades.
El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, destacó la importancia del evento: “Queremos colaborar en el destierro de estereotipos femeninos y masculinos en el deporte, visibilizando la brecha salarial y la masculinización de los puestos directivos en federaciones y clubes”.
Para garantizar la seguridad de los participantes, se ha habilitado un dispositivo especial de la Policía Local y Protección Civil, y se han establecido cortes de tráfico desde las 10:45 horas en varias calles del municipio, manteniendo al mismo tiempo accesos alternativos para los vecinos.
La carrera se consolida así como una cita destacada del programa del 8M en Barbadás, combinando reivindicación, deporte e inclusión en un evento abierto a toda la ciudadanía.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
A Valenzá se llena de cientos de corredores por la III Carreira pola Igualdade en Barbadás
SUBVENCIONES NOMINATIVAS
Barbadás destina 120.000 euros para entidades locales
IMPULSADO POLO CONCELLO DE BARBADÁS
Antes de que as voces calen: a memoria resiste en Barbadás
Lo último
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior
DERROTA EN SEMIFINALES
Alcaraz, sorprendido por Medvedev en Indian Wells: "Nunca le había visto jugar así"
POLÍTICAS PARA EMIGRANTES
Rueda pone en valor en Zúrich el papel de la emigración gallega como “embajadora” de Galicia