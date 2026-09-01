¿Sabe usted que en Vilar de Perdizes hasta la medicina popular tiene sus propios secretos y conjuros?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una edición más del histórico congreso de Montalegre, con saberes ancestrales, expertos a ambos lados de A Raia y una queimada que este año tuvo que buscar otro conjurador.
¿Sabe usted que la aldea lusa de Vilar de Perdizes (Montalegre) cerró una nueva edición del Congresso de Medicina Popular? ¿Que la cita reunió de nuevo a expertos y ciudadanos a ambos lados de A Raia en torno a los saberes tradicionales y las ciencias ancestrales? ¿Que el Padre Fontes, impulsor hace 40 años del evento, no pudo conjurar este año la Gran Queimada? ¿Que sin embargo participó en la sesión de clausura?
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