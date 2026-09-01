¿Sabe usted que en Vilar de Perdizes hasta la medicina popular tiene sus propios secretos y conjuros?

¿Sabe usted que la aldea lusa de Vilar de Perdizes (Montalegre) cerró una nueva edición del Congresso de Medicina Popular? ¿Que la cita reunió de nuevo a expertos y ciudadanos a ambos lados de A Raia en torno a los saberes tradicionales y las ciencias ancestrales? ¿Que el Padre Fontes, impulsor hace 40 años del evento, no pudo conjurar este año la Gran Queimada? ¿Que sin embargo participó en la sesión de clausura?