Virginia Álvarez, la mujer que se salvó en Barbadás: “Si no salgo de casa, el techo cae sobre mí y me mata”

Virginia Álvarez, propietaria de un piso en el número 3 de la rúa Severo Ochoa de A Valenzá, comenzó a escuchar ruidos extraños la tarde del martes mientras se encontraba en su salón. Unos segundos después, el falso techo de su piso se desplomó. Afortunadamente, la propietaria había salido al pasillo a preguntarle a una vecina si sabía el origen del ruido: “Si no salgo de casa, las vigas se caen sobre mi cabeza y me matan”, confesó Álvarez. Los efectivos del servicio de emergencias de Barbadás y la Policía Local respondieron a la emergencia y se trasladaron rápidamente en su auxilio.

Hablamos con Virginia Álvarez, la mujer a la que se le desplomó el techo en Barbadás

En la jornada de este miércoles Álvarez, más calmada y acogida en el piso de su vecina donde pasó la noche, rememoraba la situación: “Estaba haciendo un té y empecé a escuchar ruidos raros, como si lloviera, entonces salía a preguntarle a la vecina qué era lo que pasaba. Nada más salir escuché un estruendo que parecía que había caiído un rayo, pero lo que se había caido era el falso techo”, explicó la propietaria. El piso quedó completamente destrozado. Según los equipos de seguridad, las vigas de madera, unidas al ladrillo del edificio, eran las encargadas de sostener este falso techo, pero habían cedido debido a un motivo por determinar. De entre las razones del desplome se puede descartar el desgaste, pues el edificio solo cuenta con 15 años de antigüedad.

La vecina de Barbadás sostiene la fotografía de una nieta rescatada de los escombros. | Lucía Otero

Aunque Virginia Álvarez vive sola, puede depender de sus familiares como fuente de apoyo: “Mi hijo está llegando desde Vigo”, aclaró. Sobre los planes a futuro del piso la propietaria lo tiene claro: “Yo llevo viviendo aquí 10 años, pero esto está para arreglarlo y venderlo”, explicó.

La presidenta de la comunidad de vecinos se acercó durante la mañana de este miércoles a preguntar por el estado de Álvarez y a llamar al ayuntamiento para solicitar indicaciones. Desde la institución pública no se consideró necesaria una evacuación completa del edificio, pues la integridad estructural del mismo no está amenazada.

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El edificio también sufre filtraciones de agua que preocupan a la comunidad

Los problemas no son novedad en la rúa Severo Ochoa. Los números 1, 3 y 5 pertenecen todos al mismo edificio, aunque se les asignen números diferentes. Los tres números fueron construidos en la misma obra de 2011. Al hablar con la presidenta del número 3, al cual pertenece Virginia, denuncia un problema que se sufre en el número 1. Una inquilina del ático lleva mucho tiempo sufriendo filtraciones en su hogar. Estas filtraciones de agua pueden amenazar estructuralmente el edificio, debilitando juntas y acumulando agua lo que genera un estrés en lugares que no están diseñados para soportar ese peso. Los vecinos esperan que el techo del número 1 no sufra el mismo destino.