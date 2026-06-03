Beade reclama ayudas para la viticultura local

El Concello de Beade aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE para impulsar un plan de rescate económico y de protección de la viticultura y de la D.O Ribeiro. La iniciativa advierte sobre la caída del valor de la producción, los bajos precios percibidos por bodegas y viticultores y los efectos de las plagas, además de considerar insuficiente el sistema de seguros agrarios.

Entre los acuerdos aprobados figura la petición a la Xunta y al Gobierno de España de un fondo extraordinario de ayudas directas para compensar las pérdidas derivadas de las plagas y de los tratamientos fitosanitarios. También se reclama la reforma del sistema de seguros agrarios y un modelo de explotación que facilite el acceso a la tierra de vecinos y jóvenes emprendedores, además del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los productores vendan por debajo de los costes de producción. El PSOE aceptó retirar del texto inicial la propuesta de bonificaciones fiscales municipales para las explotaciones familiares.

El alcalde de Beade, Fernando Taboada, justificó el voto favorable al señalar que “estamos a favor de apoiar todo o que implique axudar aos viticulturores”, aunque matizó que “non se fai ningunha proposta concreta”.

El PSOE recordó que en Cenlle se aprobó una moción similar, con la abstención del gobierno local, mientras que en Leiro, fue rechazada por el ejecutivo municipal. El alcalde de esta localidad, Francisco Fernández, explicó que se rechazó porque no incluía propuestas que dependieran directamente de las competencias municipales y recordó que en Beade se modificó el punto relativo al IBI. “Estamos a favor de apoiar ao sector, como demostramos impulsando medidas como o polígono agroforestal de Barzamedelle. Pero non se pode engañar”, explica el regidor.