Beade congregó a los amantes del vino Ribeiro
IV EDICIÓN
Beade celebró una jornada dedicada al vino, la gastronomía y la cultura local con catas, música en directo y actividades en bodegas de la D.O. Ribeiro.
La IV edición de “O Viño, un compañeiro da vida” congregó el pasado sábado en Beade, en el entorno de San Roque, a los amantes del buen vino. Fue una jornada festiva para poner en valor el vino de la D.O. Ribeiro y la cultura local, combinando tradición, ocio y gastronomía.
El programa comenzó con una misa de homenaje, seguida de jornadas de puertas abiertas en bodegas de la zona (Arco da Vella, Eladio y Señorío de Beade), donde los asistentes pudieron conocer el proceso de elaboración del vino.
Ya por la tarde-noche se dio paso a la degustación de vinos de la D.O. Ribeiro, amenizada con el humor de Fede Pérez, la actuación de “Os Tarabelos Poetas” y el concierto de “Soul & Roll”. La jornada se completó con una amplia oferta gastronómica con pulpeira, food trucks y productos locales.
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