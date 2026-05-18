Beade congregó a los amantes del vino Ribeiro

Las autoridades, en el acto de inauguración de la cuarta edición de “O Viño, un compañeiro de vida”.

La IV edición de “O Viño, un compañeiro da vida” congregó el pasado sábado en Beade, en el entorno de San Roque, a los amantes del buen vino. Fue una jornada festiva para poner en valor el vino de la D.O. Ribeiro y la cultura local, combinando tradición, ocio y gastronomía.

El programa comenzó con una misa de homenaje, seguida de jornadas de puertas abiertas en bodegas de la zona (Arco da Vella, Eladio y Señorío de Beade), donde los asistentes pudieron conocer el proceso de elaboración del vino.

Ya por la tarde-noche se dio paso a la degustación de vinos de la D.O. Ribeiro, amenizada con el humor de Fede Pérez, la actuación de “Os Tarabelos Poetas” y el concierto de “Soul & Roll”. La jornada se completó con una amplia oferta gastronómica con pulpeira, food trucks y productos locales.