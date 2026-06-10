RECUPERACIÓN PATRIMONIAL
Turismo apoyará el proyecto del huerto medicinal de Doade
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL
Turismo de Galicia apoyará económicamente el proyecto del huerto medicinal vinculado a la Botica de Doade para favorecer que pueda convertirse en una realidad este mismo año. Así se lo trasladó el director de este organismo, Xosé Merelles, al alcalde de Beariz, Manuel Prado, durante la visita realizada ayer a la Feira de Doade, en la que estuvo acompañado por el jefe provincial de Turismo, Cecilio Santalices, y el teniente alcalde del municipio, Tomás Sancho.
El responsable autonómico conoció el proyecto de recuperación patrimonial de la Botica de Doade, integrada en el Itinerario Europeo de las Farmacias Históricas y Jardines Medicinales, una red que promueve la conservación y divulgación del patrimonio farmacéutico y botánico europeo. El futuro huerto permitirá complementar la visita al espacio con diferentes especies medicinales y paneles interpretativos para mostrar cómo se elaboraban los tratamientos antes de la llegada de la industria farmacéutica moderna.
El alcalde destacó que “o proxecto da horta medicinal é indispensable para potenciar este lugar” y subrayó “o interese do director de Turismo por coñecer de primeira man o proxecto e a Botica”.
La visita incluyó también un recorrido por la Feira de Doade, destacada por Xosé Merelles como un elemento auténtico y clave para la dinamización del turismo rural.
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