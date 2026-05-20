¿Sabe usted que se acerca una nueva edición de la Batalla de Pazos de Arenteiro?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en quen cho dixo, las fiestas de Boborás
¿Sabe usted que suenan tambores de guerra en Boborás? ¿Que se acerca una nueva edición de la Batalla de Pazos de Arenteiro? ¿Que, por si fuera necesario reforzar las tropas de Cachamuíña, se ha visto a Patricia Torres tomar lecciones de sable? ¿Que para ello ha contratado a la Asociación Ourensá de Esgrima Antiga? ¿Que a ver en qué otras lides puede la regidora tomar las armas? ¿Que se espera a los franceses el 30 de mayo?
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