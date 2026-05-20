La independencia judicial, la pieza fundamental del Estado de Derecho, en el próximo Foro La Región

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JUAN MANUEL FERNÁNDEZ
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, volverá mañana a su querida Galicia para protagonizar el Foro La Región que se celebra este jueves a las 20,30 horas en el Marcos Valcárcel titulado: “La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho”.
En una entrevista concedida a La Región, afirmó que es fundamental para que exista una democracia que haya separación de poderes, respeto al principio de legalidad y todo el conjunto de derechos y libertades. Por ello, considera clave la existencia de un poder judicial independiente y sometido únicamente al imperio de la ley.
En este sentido, negó que haya “lawfare” y aseguró que los jueces no buscan otro objetivo que no sea cumplir con la Constitución y la ley.
También habló de temas de actualidad como el problema que está generando el narcotráfico. Al respecto, apuntó a la necesidad de penalizar determinadas conductas como la suministración de combustible a las narcolanchas. “O crime organizado nestes momentos ten a principal manifestación no ámbito do narcotráfico e esa realidade que cambia tan rápido demanda de nós e demanda dos que temos responsabilidades públicas actuacións acordes con iso”, manifestó.
El Foro La Región demuestra una vez más su capacidad para ofrecer a los ourensanos ponencias del más alto nivel en diferentes ámbitos. Además de Juan Manuel Fernández, estará presente Antonio Piña, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, quien se encargará de presentar al ponente.
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