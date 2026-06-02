El alumnado de Boborás gana voz en el aula

El colegio Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, está desarrollando un proceso innovador de investigación y acción participativa en el que profesores, padres, madres y alumnado analizan aspectos de la vida escolar y trabajan conjuntamente para proponer cambios y nuevas iniciativas.

El proyecto comenzó el pasado curso, al integrarse el centro en la Red Internacional de Escuelas por la Inclusión y la Equidad, formada por más de un centenar de colegios de distintos países. “A diferencia de otros programas, aquí se da voz a los alumnos, que son quienes viven el día a día del centro”, explica el orientador David González.

La pertenencia a la red internacional permite también intercambiar experiencias con otros centros educativos. Representantes del colegio han participado en encuentros celebrados en distintos lugares, el más reciente en la Universidad de Málaga. Asimismo, David González tomó parte en un encuentro en Paraguay vinculado a la elaboración de una declaración sobre educación inclusiva amparada por la Unesco.

Entre las propuestas surgidas durante este curso destaca la apertura de determinadas clases a las familias para que puedan conocer de primera mano las metodologías empleadas por el profesorado. “Entrar en el colegio nos ayuda a entender cómo es la metodología de hoy, que va cambiando, y a ayudar así a nuestros hijos”, apunta una de las madres, Nancy Carballo. Una decena de alumnos participa en las reuniones que se celebran dos veces al mes, aportando sus opiniones y poniendo en marcha otra iniciativa: un boletín en el que relatan experiencias y actividades desarrolladas en las clases.

El 18 de junio organizarán una jornada de puertas abiertas, en la que se presentarán los resultados obtenidos y se recogerán ideas para el próximo curso.