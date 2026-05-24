De Ruada reivindica el legado del baile popular en Ourense

El Auditorio Municipal de Ourense acogió ayer la segunda edición del Concurso de baile tradicional “De Ruada”, una iniciativa promovida por la coral De Ruada que se consolidó como una cita destacada para los amantes de la cultura popular gallega. El certamen nació con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural gallego y el baile tradicional.

La jornada comenzó a las 15 horas y reunió a 20 grupos procedentes de distintos puntos de Galicia. La participación estuvo abierta a asociaciones folclóricas, culturales y diversos colectivos, estructurándose en cuatro categorías según las edades de los participantes para favorecer el relevo generacional.

Cada formación dispuso de un máximo de cinco minutos para su actuación. En ese tiempo, debieron demostrar su dominio del baile y su capacidad interpretativa ante un jurado que valoró la coreografía, la técnica, el ajuste a la tradición y la dificultad, además de evaluar de forma independiente la música en directo. Dicho jurado estuvo compuesto por tres especialistas de reconocido prestigio ajenos a la organización para garantizar la transparencia, cuyas identidades se mantuvieron en el anonimato.

El precio de las entradas para asistir al certamen fue de 5 euros, lo que permitió disfrutar de una muestra representativa del folclore gallego, desde bailes festivos hasta piezas vinculadas a regueifas de boda. Más allá de la competición, el evento se planteó como una auténtica fiesta de la cultura gallega y un espacio de encuentro intergeneracional, consolidándose de esta forma a “De Ruada” como un punto clave para la difusión y preservación de la tradición musical y del baile de Galicia.