Boborás impulsa nuevas mejoras en sus iglesias

Las obras de mejora del entorno de la iglesia de San Pedro do Regueiro en Boborás arrancan este miércoles, dentro del plan municipal de humanización de zonas lindantes con las iglesias de las distintas parroquias del municipio, mediante una actuación financiada íntegramente por la Diputación, con una inversión de 47.991,87 euros.

El Concello de Boborás sigue desarrollando esta iniciativa para contribuir a la conservación del patrimonio local y que, como señala la alcaldesa, Patricia Torres, más allá de la mejora de estos entornos, tiene un claro objetivo: “Coidar aqueles lugares que a veciñanza utiliza habitualmente e que son puntos de encontro, convivencia e celebración nas nosas parroquias”. Puesto en marcha hace ya varios años, este plan ha impulsado actuaciones de recuperación en diferentes parroquias del municipio, entre ellas las obras de acondicionamiento de los entornos de las iglesias de Moreiras de Cameixa o de San Miguel de Albarellos.

Relacionado Boborás registra un nuevo terremoto en la provincia de Ourense

En el caso de la iglesia de San Pedro do Regueiro, aunque se trata de una construcción relativamente reciente, del año 2012, el proyecto contempla la renovación de los pavimentos en su entorno para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal y armonizar el conjunto con el paisaje. Además, se acondicionará el espacio de conexión con el cementerio, se renovará el cierre existente mediante elementos de piedra y una barandilla de protección, y se acometerán mejoras en la red de recogida de aguas pluviales y en la iluminación.

Torres destaca la relevancia de la iniciativa: “As igrexas parroquiais e as súas contornas son, en moitos dos nosos núcleos rurais, moito máis ca lugares de culto. Queremos que todas as parroquias de Boborás conten con espazos coidados, seguros e agradables, independentemente do seu tamaño ou número de habitantes. Mellorar estes lugares tamén é mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas”.