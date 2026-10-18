Boborás registra un nuevo terremoto en la provincia de Ourense
MAGNITUD 1.5
El seísmo que se registró en la localidad de Boborás tuvo una magnitud de 1,5 y se produjo este domingo a las 13:29 horas, con el epicentro situado a 15 kilómetros de profundidad. Siendo el segundo que se siente en la provincia en una semana
La provincia de Ourense ha registrado un nuevo terremoto este domingo. El seísmo se localizó al noreste de Boborás, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que sitúa su magnitud en 1,5.
El seísmo se produjo a las 13:29 horas y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. Se trata de un movimiento de baja magnitud, del que no consta por ahora que haya sido percibido por la población.
Segundo terremoto en Ourense en pocos días
Este nuevo movimiento sísmico se produce después del terremoto registrado el pasado jueves 15 de octubre que afectó a Valdeorras. También según datos del IGN se registró uno en Boborás el pasado miércoles una magnitud de 2,3 y una profundidad de cuatro kilómetros.
La provincia vuelve así a registrar actividad sísmica en un intervalo de pocos días, con dos movimientos localizados en el entorno de Boborás.
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