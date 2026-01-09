Boborás mejorará su red de suministro de agua

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer las obras de mejora del sistema abastecimiento y saneamiento que se están ejecutando en el Concello de Boborás. Estuvo acompañada de la alcaldesa Patricia Torres y diversos concejales del Ayuntamiento.

Las actuaciones, financiadas por la Xunta de Galicia, se iniciaron con una auditoría para valorar las necesidades de las instalaciones existentes. Una vez realizada esa auditoría, los trabajos se dirigen, por un lado, a mejorar los problemas de infiltraciones de aguas limpias que se detectaron en la red de saneamiento, ya que con esa problemática, la depuradora estaba depurando agua de forma innecesaria y se corría el riesgo de vertidos. Por otro lado, se realizan actuaciones sobre las captaciones del río Viñao para proveerlas de bombas nuevas y renovar los cuadros eléctricos, incorporando sistemas de telegestión para optimizar los recursos y poder ser más rápidos ante cualquier incidencia.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Entrepuentes y Canalis, Soluciones tecnológicas y tendrán que estar finalizadas a finales de marzo.

La alcaldesa Patricia Torres quiso resaltar que se trata de “obras silenciosas, que non se ven directamente pero que son de vital importancia para poder dar un bo servizo aos cidadáns”.

Por su parte, la conselleira explicó que “la Xunta está trabajando en 8 líneas diferentes de ayudas relacionadas, con la optimización del uso del agua en Galicia, destacando especialmente el proyecto piloto, que financiara fosas sépticas individuales para las viviendas que no puedan conectarse a una red, o redes para nucleos pequeños de hasta 20 o 25 viviendas.