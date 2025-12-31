¿Sabe usted que los concelleiros de Boborás fueron Papá Noel y los Reyes Magos por un día?

¿Sabe usted que los vecinos de Boborás están la mar de contentos con el regalo que les llegó a casa estas Navidades? ¿Que el Concello decidió obsequiar a todos con un calendario, una taza y una postal? ¿Que el calendario recoge 14 fotografías de cada una de las parroquias del municipio? ¿Que los propios concelleiros fueron los encargados de entregar este detalle navideño casa por casa y felicitar las fiestas?