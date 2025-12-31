¿Sabe usted que los concelleiros de Boborás fueron Papá Noel y los Reyes Magos por un día?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, los vecinos de Boborás se portaron muy bien este año
¿Sabe usted que los vecinos de Boborás están la mar de contentos con el regalo que les llegó a casa estas Navidades? ¿Que el Concello decidió obsequiar a todos con un calendario, una taza y una postal? ¿Que el calendario recoge 14 fotografías de cada una de las parroquias del municipio? ¿Que los propios concelleiros fueron los encargados de entregar este detalle navideño casa por casa y felicitar las fiestas?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SELECCIONARON Y VIGILARON A LAS VÍCTIMAS
Cae el cerebro de un asalto a ancianos en Boborás tras 6 años de fuga
INVERSIÓN EN LA INFANCIA
Boborás mejorará la cubierta del parque infantil
Lo último
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense
OBITUARIOS
Despedidas que dejan gran pesar en Ourense