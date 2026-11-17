¿Sabe usted que la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, volvió a demostrar sus dotes musicales durante las celebraciones de magosto? ¿Que tanto en el de O Regueiro como en el organizado por el concello, la regidora no dudó en coger el micrófono e interpretar una canción de la Pantoja que arrancó los aplausos del público? ¿Que habrá que pensar en reservarle un hueco en el cartel de las próximas verbenas?

Relacionado Boborás registra un nuevo terremoto en la provincia de Ourense