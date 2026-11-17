QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Boborás tiene su propia Isabel Pantoja?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, volvió a demostrar sus dotes musicales durante las celebraciones de magosto? ¿Que tanto en el de O Regueiro como en el organizado por el concello, la regidora no dudó en coger el micrófono e interpretar una canción de la Pantoja que arrancó los aplausos del público? ¿Que habrá que pensar en reservarle un hueco en el cartel de las próximas verbenas?
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