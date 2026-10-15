¿Sabe usted que en Boborás salir a dar un paseo podía acabar con un papel en una película?

¿Sabe usted que ayer el concello de Boborás se convirtió por un día en un set de rodaje? ¿Que el Pazo Almuzara fue el lugar escogido por el director Xavier Bermúdez como uno de los escenarios para su nueva película?¿Que fue una oportunidad increíble para todos los amantes del cine, ya que buscaban figurantes entre los vecinos de Ourense para participar en la grabación?

Relacionado Justicia condecora al juez ourensano Piña con la Cruz de San Raimundo