¿Sabe usted que en Boborás salir a dar un paseo podía acabar con un papel en una película?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un día de cine en el que los vecinos tuvieron la oportunidad de cambiar la rutina por los focos y descubrir si llevaban una estrella de Hollywood dentro.
¿Sabe usted que ayer el concello de Boborás se convirtió por un día en un set de rodaje? ¿Que el Pazo Almuzara fue el lugar escogido por el director Xavier Bermúdez como uno de los escenarios para su nueva película?¿Que fue una oportunidad increíble para todos los amantes del cine, ya que buscaban figurantes entre los vecinos de Ourense para participar en la grabación?
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