Justicia condecora al juez ourensano Piña con la Cruz de San Raimundo
PETICIÓN TSXG
El magistrado, natural de Tui y con una amplia trayectoria vinculada a Ourense, recibe una de las principales distinciones civiles del ámbito jurídico español por sus 30 años de servicio a la Justicia.
El Ministerio de Justicia, a petición de la sala de Gobierno del TSXG, ha concedido la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al magistrado Antonio Piña Alonso, actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Esta condecoración, considerada la más alta distinción civil en el ámbito jurídico español, reconoce sus servicios a la Administración de Justicia a lo largo de su carrera.
Nacido en Tui en 1965, Antonio Piña ingresó en la judicatura en 1999 y ha forjado gran parte de su trayectoria en Ourense. Su perfil institucional y jurisdiccional se consolidó durante la década en la que ejerció como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense (2014-2024), tras haber sido titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. A finales de 2024, Piña dio el salto a la primera línea judicial nacional al asumir la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
La Orden de San Raimundo de Peñafort, instaurada mediante Decreto en 1945, tiene como fin premiar el mérito en la judicatura, el desarrollo del Derecho y la obra legislativa del Estado. Con la concesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase, uno de sus grados más altos, el ministerio avala distingue de manera oficial el compromiso de Piña con el ejercicio del derecho en sus 30 años de servicio público.
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