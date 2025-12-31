¿Sabe usted que se borra la memoria del Cementerio de San Francisco?

¿Sabe usted que el cementerio de San Francisco cuenta con un plano en la pared de su edificio administrativo? ¿Que dicho plano “permitía” hasta hace un año realizar rutas dentro del camposanto? ¿Que tanto el texto como las imágenes de tumbas célebres se encuentran absolutamente borrosos por la humedad a pesar de tener un panel protector? ¿Que el Concello no hace nada para remediar este despropósito?