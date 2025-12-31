¿Sabe usted que se borra la memoria del Cementerio de San Francisco?

PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el cementerio de San Francisco cuenta con un plano en la pared de su edificio administrativo? ¿Que dicho plano “permitía” hasta hace un año realizar rutas dentro del camposanto? ¿Que tanto el texto como las imágenes de tumbas célebres se encuentran absolutamente borrosos por la humedad a pesar de tener un panel protector? ¿Que el Concello no hace nada para remediar este despropósito?
"LA ABUELA DE GALICIA"
La ourensana Esperanza se convirtió en la más longeva de Galicia este 2025, con 109 años
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
OBITUARIOS
Despedidas que dejan gran pesar en Ourense