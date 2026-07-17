El fuego de Boborás deja un herido y calcina el castro de Xurenzás

Un incendio que comenzó este jueves al mediodía en Boborás ha dejado un bombero herido, afectó a 13 hectáreas de superficie y calcinó el castro de Xurenzás. Las llamas comenzaron a las 12,40 originadas por el desbroce de un tractor. Rápidamente, hubo una amplia movilización de efectivos para tratar de controlarlo lo antes posible.

Con este fin, acudieron cuatro aviones, siete helicópteros, nueve motobombas y once brigadas, además de agentes forestales, técnicos y maquinaria pesada. A este operativo se ha sumado también el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha enviado un avión anfibio, dos helicópteros bombarderos y una brigada de refuerzo.

Los efectivos en el lugar del incendio de Boborás. | Martiño Pinal

Los numerosos esfuerzos permitieron estabilizar el incendio a las 18,30 horas, situación en la que permanecía al cierre de esta edición. “O aire complicaba un pouco as labores, pero ao final conseguiron o máis importante que é estabilizalo, aínda segue fumegando, pero vendo que se vai acabar extinguindo en breve”, señaló la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Además, las labores personales se saldaron con un efectivo herido. Se trata de un bombero forestal que terminó lesionado con quemaduras en su brazo derecho a consecuencia de las llamas.

Estado en el que quedó el brazo del bombero herido.

El fuego también dejó daños en el territorio. “Ardeu o Castro de Xurenzas, ardeu integramente porque estaba nesa zona. Non é zona de franxas secundarias nin moito menos, é dicir, é monte, é comunal de feito. Foi un susto grande porque ao final, vendo o do outro día, quedas preocupada e tes medo que isto tamén se volva a desmadrar”, indicó Patricia Torres.

La alcaldesa hace referencia al incendio que sufrió en junio Boborás. En esa ocasión, el fuego obligó a declarar temporalmente la situación 2 y arrasó casi 280 hectáreas antes de ser extinguido.