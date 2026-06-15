Los brigadistas presentes en el incendio forestal de Boborás afirman que “se viene otro año criminal”

Desde este domingo 14 de junio, el municipio de Boborás está registrando el primer incendio forestal de la tempora. Hasta el momento se desconoce el origen de las llamas, aunque se apunta a un rayo.

Durante toda la jornada del domingo y este lunes 15 de junio vecinos y brigadistas están trabajando intensamente en controlar el fuego que, por el momento, ha calcinado 240 hectáreas de acuerdo con el director xeral de defensa do montes.

La prevención no parece suficiente

Por su parte y desde el terreno, los brigadistas aseguran que son incluso más hasta llegar hasta las 300 hectáreas las afectadas por el primer incendio forestal de la temporada. Además, estos advierten que “se viene otro año criminal”.

Las quejas de los brigadistas también se enfocan en la campaña de prevención de incendios, la cual califican de ineficaz afirmando que “la mayoría de las parcelas secundarias están sin desbrozar y no vemos solución a esto”.

El director xeral de defensa do monte afirmó que las horas críticas para el desarrollo de este incendio forestal son entre las 14 y 18 horas debido a la tormenta que puede traer agua como solución o viento como problema.