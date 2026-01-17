ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido al salirse de la carretera y dar varias vueltas de campana en Boborás
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico se ha saldado con una persona herida en Boborás, en la provincia de Ourense. Una persona se salió de la carretera en la N-541 a su paso por Xuvencos, dando varias vueltas de campana, según informó el 112.
El ocupante del vehículo pudo salir por su propio pie del mismo y, a su llegada, Urxencias Sanitarias 061 notificó que no tuvo que ser trasladado al hospital, aunque sí recibió asistencia sanitaria.
También acudieron al lugar el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico.
