Heridos en un autobús escolar al chocar contra una capilla tras cruzarse un animal en Boborás

Un accidente de tráfico tuvo lugar este jueves en Pazos de Arenteiro, en Boborás (Ourense), cuando un autobús de transporte escolar colisionó contra la capilla de San Roque.

En el momento del siniestro, a los 7:45 horas, en el autobús viajaban únicamente la conductora y la acompañante escolar, sin menores a bordo. Según las primeras informaciones, ambas se encontraban aparentemente en buen estado, aunque presentaban un cuadro de shock tras el impacto. En un primer momento, los servicios de emergencia interpretaron que estaban atrapadas, pero solo permanecieron en el interior por precaución y el estao de nerviosismo.

Se cruzó un animal

Posteriormente se confirmó que el accidente se produjo al cruzarse un animal en la carretera. La conductora trató de esquivarlo, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la capilla. Como consecuencia del choque, el autobús quedó inutilizado sin poder arrancar, por lo que el tráfico en el punto permaneció cortado hasta la llegada de una grúa para su retirada.

Los servicios de emergencia actúan en el punto

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de O Carballiño, GES de Avión, dos patrullas de la Guardia Civil y dos ambulancias. La conductora fue trasladada al complejo hospitalario debido a un cuadro de ansiedad derivado del suceso.