Graba un "casi accidente" con intercambio de gritos en Ourense y desata el debate en redes: "Ansiedad y locura"

Un vídeo grabado con una dashcam en Ourense ha desatado un intenso debate en redes sociales tras mostrar un “casi accidente” en una rotonda de la ciudad. Sucedió en la carretera nacional en dirección a Vigo, frente a la antigua estación de autobuses, en el enlace con la avenida de Eulogio Gómez Franqueira. La grabación supera ya las 50.000 visualizaciones y acumula más de 1.000 comentarios.

En las imágenes se ve cómo el conductor que graba circula por el carril derecho, que permite seguir de frente o salir de la rotonda, y opta por tomar la salida, aunque directamente al carril de la izquierda. A su izquierda, otro vehículo (cuyo carril solo permite continuar recto según las flechas pintadas en el asfalto) intenta también abandonar la rotonda por la derecha, invadiendo su trayectoria. Ambos frenan bruscamente y evitan la colisión por escasos metros.

Tras el susto, se produce un intercambio de gritos y el conductor de la dashcam espeta “¡mira las flechas!”, recriminándole la maniobra.

Reacciones de todos los tipos

Las reacciones no se han hecho esperar: muchos usuarios señalan la infracción del coche del carril izquierdo, con opiniones como "bravo por el que grava y por explicarle clarito y sin faltar al "listo de turno" por dónde hay que ir" o "si entras por el interior y quieres salir por la primera salida, a dar una vueltita a la rotonda".

Mientras, otros critican el giro del conductor que graba y las formas, considerando que pudo haber facilitado la maniobra, con comentarios como "mal los dos, el de la izquierda obviamente se ve bien y el de la derecha se tiene que incorporar por la línea discontinua" o "hay una ansiedad y una locura por estrenar la Dash Cam y subir los vídeos...".