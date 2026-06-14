Dos heridos al chocar una moto y un coche en un accidente de tráfico en Boborás

A LA ALTURA DE XENDIVE

Un accidente entre una moto y un coche en la N-541, a la altura de Xendive (Boborás, Ourense), deja dos heridos, uno de ellos un motorista con posibles fracturas trasladado en ambulancia.

La situación tras el accidente en Boborás
La situación tras el accidente en Boborás | La Región

Un accidente de tráfico dejó a un hombre herido en la provincia de Ourense. A las 17:55 horas de este domingo, una moto Yamaha y un coche colisionaron en la N-541 a la altura de Xendive, en Boborás, a escasos kilómetros del incendio forestal que asola la zona.

La peor parte fue para el motorista, que sufrió varias contusiones y posibles fracturas y tuvo que ser trasladado en ambulancia. Un ocupante del voluminoso coche tambiñen resultó herido, aunque de menor gravedad.

Hasta el punto acudió la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de O Carballiño, además de Urxencias Sanitarias 061.

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