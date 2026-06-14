Dos heridos al chocar una moto y un coche en un accidente de tráfico en Boborás

Un accidente de tráfico dejó a un hombre herido en la provincia de Ourense. A las 17:55 horas de este domingo, una moto Yamaha y un coche colisionaron en la N-541 a la altura de Xendive, en Boborás, a escasos kilómetros del incendio forestal que asola la zona.

La peor parte fue para el motorista, que sufrió varias contusiones y posibles fracturas y tuvo que ser trasladado en ambulancia. Un ocupante del voluminoso coche tambiñen resultó herido, aunque de menor gravedad.

Hasta el punto acudió la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de O Carballiño, además de Urxencias Sanitarias 061.