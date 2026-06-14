Un incendio forestal permanece activo en Boborás: "A zona é complicada e o terreo dificulta a actuación"

Un incendio forestal permanece activo en el municipio ourensano de Boborás, concretamente en la parroquia de Moreiras. Según ha informado la Consellería do Medio Rural y el propio Concello, el fuego se originó en la noche del sábado, alas 21,55 horas aproximadamente, en una zona comprendida entre las localidades de O Gabián y Becoña. Por el momento, los servicios de extinción no han ofrecido una estimación oficial de la superficie afectada.

Debido a la complicada orografía de la zona, que dificulta notablemente la actuación de los equipos por vía terrestre, a primera hora de este domingo se ha autorizado el envío de apoyo desde el aire. "A zona é complicada e o terreo dificulta a actuación unicamente con medios terrestres", señalaron fuentes municipales al confirmar la llegada de los aviones y helicópteros.

El operativo coordinado por Medio Rural cuenta actualmente con el despliegue de dos técnicos, tres agentes forestales, seis brigadas, cinco motobombas, una pala mecánica y se han incorporado tres helicópteros y cuatro aviones.

Sin peligro para los núcleos de población

A pesar de la gran cantidad de humo y el avance de las llamas, el Concello de Boborás ha emitido un mensaje de tranquilidad a los vecinos, confirmando que, según la última información disponible, el incendio no se encuentra cerca de las viviendas ni de los núcleos de población. No obstante, desde la administración local aseguran que permanecen "muy pendientes" de la evolución del viento y del fuego.

Además, las autoridades locales han hecho un llamamiento urgente a la prudencia y piden expresamente a la población que no se acerque a la zona afectada. El objetivo es evitar situaciones de riesgo innecesarias y no obstaculizar el paso ni el trabajo de los camiones de bomberos, brigadas y demás equipos de emergencia.