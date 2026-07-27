Un incendio forestal en Boborás obliga a cortar la línea ferroviaria Santiago-Ourense

El incendio forestal declarado en la parroquia de Xurenzás, en Boborás, junto a las vías del tren.

Un incendio forestal declarado este lunes en el municipio ourensano de Boborás, en la parroquia de Xurenzás, mantiene movilizado un amplio operativo de extinción mientras se investiga si su origen está relacionado con el paso de un tren. El fuego se inició a las 15.26 horas en una zona próxima a las vías férreas y obligó a interrumpir la circulación de los trenes de ancho convencional entre Ourense y Santiago de Compostela.

Según informó la Consellería do Medio Rural, por el momento no existe una estimación oficial de la superficie afectada. En las tareas de extinción trabajan dos aviones, un helicóptero, dos motobombas, tres brigadas y un agente forestal, con el objetivo de evitar la propagación de las llamas.

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta al paso de un convoy ferroviario como posible desencadenante del incendio. En esta línea se pronunció la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, quien señaló que todo apunta a que el fuego se originó tras el paso de un tren.

Se investiga si el paso de un tren estuvo en el origen de las llamas en el incendio forestal de Boborás. | Concello de Boborás

La alcaldesa carga contra ADIF y el Ministerio

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la regidora fue más allá y atribuyó también el incendio al "deficiente estado de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria". Torres reclamó al Ministerio de Transportes y a ADIF que mantengan limpias y en condiciones las márgenes de la vía, al considerar que la situación actual es de "abandono, falta de mantenimiento y un riesgo permanente" para los vecinos.

La alcaldesa recordó además que la Audiencia Nacional condenó en 2022 a ADIF por su responsabilidad en incendios provocados por esta misma situación, por lo que reclamó actuaciones inmediatas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. "No podemos seguir viviendo con esta amenaza constante ni poner en peligro a las personas, las viviendas y nuestro patrimonio natural por la inacción de otras administraciones", afirmó.

Cortada la línea ferroviaria

El incendio obligó a Adif a suspender la circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo, afectando a los servicios de ancho convencional que conectan Ourense y Santiago.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, el administrador ferroviario ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera mediante autobuses, al tiempo que ha precisado que se trata de un incendio ajeno a la infraestructura ferroviaria.

Un antecedente reciente

No es la primera vez que un incendio de estas características se produce en la zona. Hace apenas diez días, otro fuego arrasó 19 hectáreas en la misma parroquia de Xurenzás y causó daños en el castro de la localidad.

Además, el pasado 13 de julio, el paso de un tren de mercancías fue señalado como origen de ocho incendios registrados en los municipios de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, que calcinaron cerca de ocho hectáreas y obligaron a desplegar un importante dispositivo de extinción.

Mientras continúan los trabajos para controlar el incendio de Boborás, los investigadores tratan de confirmar si, una vez más, el paso de un tren estuvo detrás del inicio de las llamas.