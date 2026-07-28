Un incendio junto a las vías del tren en Boborás vuelve a poner el foco en la infraestructura ferroviaria

Un avión de extinción descarga agua sobre el incendio forestal declarado en la parroquia de Xurenzás, en Boborás.

Un nuevo incendio forestal declarado este lunes en la parroquia de Xurenzás, en el municipio de Boborás, volvió a encender las alarmas por su proximidad a la vía del tren. El fuego, que se declaró sobre las 15.26 horas, movilizó un amplio dispositivo de extinción y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo, afectando a los servicios de ancho convencional entre Ourense y Santiago de Compostela.

Los medios desplazados a la zona lograron estabilizar el incendio pasadas las cinco de la tarde, evitando que las llamas se propagasen a un área mayor.

La alcaldesa de Boborás: "Las chispas del tren originaron el incendio"

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, explicó que conoció la existencia del incendio a través de varios vecinos, quienes le aseguraron que el fuego comenzó instantes después del paso de un convoy ferroviario.

"Din que sempre pasa igual", lamentó la regidora, que se desplazó de inmediato hasta el lugar y sostiene que el origen de las llamas estuvo en las chispas desprendidas por un tren. Según indicó, las imágenes tomadas en la zona muestran la columna de humo junto a las vías férreas.

Torres advirtió de que el incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves debido a la existencia de varios núcleos de población próximos al trazado ferroviario. "Puido ser moito peor", aseguró.

Reclama medidas urgentes a ADIF y al Ministerio

La regidora volvió a cargar contra el estado de conservación de la infraestructura ferroviaria y denunció el "abandono, falta de mantemento e un risco permanente para a nosa veciñanza".

Por ello, anunció que remitirá un escrito tanto a ADIF como al Ministerio de Transportes para exigir actuaciones inmediatas, entre ellas la limpieza de las márgenes de la vía y la revisión de los trenes para evitar que desprendan chispas durante la circulación.

Además, recordó que la Audiencia Nacional condenó en 2022 a ADIF por su responsabilidad en incendios originados por circunstancias similares.

"Non podemos seguir vivindo con esta ameaza constante nin poñer en perigo ás persoas, ás vivendas e ao noso patrimonio natural pola inacción doutras administracións", afirmó.

La alcaldesa también quiso agradecer el trabajo de los equipos de extinción que participaron en el operativo.

Amplio despliegue y circulación ferroviaria interrumpida

Según la Consellería do Medio Rural, en las labores de extinción participaron dos aviones, un helicóptero, dos motobombas, tres brigadas y un agente forestal. Por el momento, la Xunta no ha facilitado una estimación de la superficie afectada.

Por su parte, ADIF informó de que el incendio obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre O Carballiño y O Irixo, por lo que los trenes convencionales entre Ourense y Santiago quedaron afectados.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, el administrador ferroviario habilitó un plan alternativo de transporte por carretera mediante autobuses, al tiempo que insistió en que se trata de "un incendio ajeno a la infraestructura".