A juicio el supuesto cabecilla del robo a punta de pistola en la casa de unos ancianos en Boborás
OCHO AÑOS DESPUÉS
La Audiencia Provincial de Ourense juzgará al presunto cabecilla del asalto violento a una vivienda en Boborás, tras ser localizado y detenido en los Países Bajos mediante una orden europea tras darse a la fuga
La Audiencia Provincial de Ourense acogerá el próximo martes, día 22 de septiembre, a las 10,00 horas, el juicio contra un hombre de 33 años, nacido en República Dominicana, acusado de ser el supuesto cabecilla del robo en la casa de unos ancianos ocurrido en Pazos de Arenteiro, en Boborás en mayo de 2019.
El presunto autor, que está acusado de un delito de robo con violencia, será juzgado después de ser arrestado en los Países Bajos a raíz de una orden de detección europea tras darse a la fuga.
En su escrito, la Fiscalía señala que el encausado, en compañía de su pareja, seleccionó la vivienda en la que cometer el robo y buscaron a dos personas más para participar en el delito.
El robo se llevó a cabo a las 13,00 horas del 18 de mayo de 2019, cuando los dos ancianos estaban en el interior de la vivienda en compañía de una cuidadora, a la que colocaron una pistola en al cabeza y le ataron las manos.
Tras ello, encañonaron a la anciana para que le facilitase la caja fuerte y el pin de una tarjeta. Sin embargo, al no lograr dar con las llaves, le arrancaron una cadena y los anillos que portaba. Además, se apropiaron de un sobre con 1.500 euros.
Una vez con este botín, llevaron a los ancianos y a la cuidadora a una habitación y se marcharon portando también una lata de Aquarius que había en la nevera. Esa lata, con sus huellas, fue hallada en el monte junto a otras pertenencias.
La novia del presunto cabecilla y los otros dos autores ya fueron juzgados por estos hechos.
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