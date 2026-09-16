Rescatan a una persona tras precipitarse por un talud en Boborás

Una persona ha tenido que ser rescatada este miércoles tras precipitarse por un talud en Cardelle, en el municipio ourensano de Boborás. El CIAE 112 Galicia recibió el aviso a las 18,35 horas, tras tener conocimiento del accidente y activar el dispositivo de emergencia para atender a la persona afectada.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del 061 de O Carballiño, efectivos de la Guardia Civil y el GES de Avión, que participaron en el operativo de rescate. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso ni sobre el estado de la persona afectada. Desde el GES trasladan sus deseos de la pronta recuperación de la afectada.

Arde un cobertizo con paja tras saltar una chispa en Maside

Un incendio afectó este miércoles a un alpendre con paja en la zona de Agro de Quinta, en Amarante (Maside). Según las primeras informaciones, el fuego pudo originarse por una chispa procedente de unas obras que se estaban realizando en un tejado próximo.

Los propios trabajadores trataron de sofocar las llamas en un primer momento con una manguera, aunque la intensidad del fuego hizo necesario recurrir a los bomberos para poder controlar la situación.

El incidente afectó principalmente al material almacenado en el alpendre, a la espera de conocer el alcance definitivo de los daños.