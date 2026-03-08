Los trillizos de Astureses que hace 80 años fueron noticia

El 19 de febrero de 1946, trasladaron a una mujer carballiñesa en una camilla improvisada hasta la capilla de La Saleta, con la esperanza de conseguir un coche que la llevara al hospital de Ourense. Acababa de dar a luz en casa, pero las contracciones no se detenían. La razón fue la noticia más inesperada de aquel día: venía otro niño en camino. La sorpresa fue aún mayor cuando, tras la llegada del segundo bebé, descubrieron que todavía quedaba un tercero. Así de singular fue el nacimiento de Gumersinda, Leopoldo y María de los Ángeles Suárez, los trillizos de Astureses (Boborás).

El antes y después de los trillizos.

Este sábado la familia ha organizado una fiesta por el 80 aniversario de los trillizos. “Siempre celebramos su cumpleaños, pero esta vez es especial. Han vivido mucho tiempo. Crecieron con salud. Es algo por lo que sentirse orgullosos”, relata con emoción Sonia Moral, nuera de María de los Ángeles, que preparó con esmero la fiesta en A Maquía, a la que asistieron veinticuatro familiares.

“Orgullo” es lo que Moral siente al recordar la vida de los trillizos, que nacieron en una época en la que la mortalidad neonatal e infantil era bastante alta. A las dificultades propias de mantener una familia se les sumó la falta de apoyo familiar, no de forma malintencionada, sino debido al fallecimiento de varios parientes mayores, entre ellos los abuelos. La madre, Consuelo Rodríguez, se quedaba en casa cuidando de los animales y de los hijos, que crecían en número con el paso del tiempo: el primero fue Gerardo, al que tuvieron un año antes de los trillizos, y en el transcurso de cinco años después recibieron a otras dos niñas, María del Carmen y Josefa. Todos ellos tuvieron que despedir muy jóvenes a su padre, Senén Suárez, a quien hoy recuerdan como si no se hubiera ido.

Aprender a decir adiós es una de las primeras lecciones que cualquiera debe aprender en esta vida. Una palabra difícil de pronunciar que implica hacer frente a la ausencia. Pero para esta familia, por más despedidas que haya, ninguna separación será suficiente para romper la relación que han construido. Sus despedidas son físicas, más no emocionales. El vínculo que comparten los trillizos es incluso más difícil de quebrar, porque se conocen desde antes de nacer. “Cuando la gente de Astureses supo de los únicos trillizos de la zona, todo el mundo quería coger a esos bebés en brazos. De niños íbamos juntos a todas partes, tomados de la mano, y llamábamos mucho la atención”, cuenta Leopoldo, bromeando con que lo único que lo diferencia de sus hermanas es ser un hombre. En los ojos de los tres se refleja el mismo brillo de recuerdos que han perdurado en su memoria.

Entonces la pregunta más dura de responder es: ¿Y hasta cuándo esa luz se mantendrá?

Pero la respuesta quizá sea que, de alguna manera, para siempre.

Un regalo, mil recuerdos

María de los Ángeles sabe que la vocación de su nuera es la escritura. Segura de ello, le pidió un favor muy importante: inmortalizar la historia de su familia. Una petición clara, cargada del deseo por conservar la vida de sus seres queridos en el papel, antes de que el río del olvido arrastrara los recuerdos.

Sonia Moral, genealogista vocacional, cuyas manos ya habían recogido en el libro “Risas e farras coas cantigas da avoa” las cantigas que su abuela cantaba, aceptó viajar por el pasado de los Suárez Rodríguez y encapsularlo en tres baúles literarios: dos estudios genealógicos y una biografía histórica familiar en los que trabaja desde diciembre de 2025.

Ahora, Gumersinda, Leopoldo y María de los Ángeles poseen unos regalos que les dan el poder de reencontrarse siempre que quieran entre sus páginas, que mantienen vivos los recuerdos de todos aquellos seres queridos que alguna vez estuvieron con ellos.