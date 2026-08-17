Vídeo | La jabalina Sofía vuelve a las fiestas de Vilachá y "roba" un pulpo entero: "Subiu o nivel gastronómico"

La protagonista de las fiestas de Vilachá, en Boborás, ha vuelto a hacer acto de presencia. La jabalina que sorprendió a los vecinos durante la noche de San Juan regresó a la localidad con motivo de una nueva celebración y esta vez cambió las sardinas por un pulpo entero.

La propia alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, compartió las imágenes de esta nueva visita a través de sus redes sociales y puso nombre a la protagonista: Sofía. Tras la primera aparición, los vecinos descubrieron que se trataba de una hembra y que, además, había tenido cuatro jabatos, por lo que todo apunta a que no anda sola por los alrededores.

De las sardinas al pulpo

Si en su primera visita la jabalina había aprovechado la sardiñada popular para comer de algunos de los platos de los asistentes, en esta ocasión decidió "subir o nivel gastronómico". La protagonista se hizo con un pulpo entero y se marchó con él, provocando las risas y la sorpresa de los vecinos. "E desta vez non foron as sardiñas… A porca brava decidiu subir o nivel gastronómico e levou un polbo enteiro", explicó Patricia Torres.

La escena vuelve a convertir a la jabalina en la invitada más inesperada de las celebraciones de Vilachá, aunque en esta ocasión con un menú bastante más contundente.

Una visita que ya se ha convertido en tradición

La primera aparición del animal se produjo a finales de junio, durante la celebración de San Juan. Entonces, el jabalí se coló entre las mesas de una sardiñada y llegó a alimentarse de la comida de los vecinos, protagonizando unas imágenes que rápidamente llamaron la atención.

En aquel momento, al desconocerse si era macho o hembra, los vecinos llegaron a bautizarlo como Manolo. Ahora ya saben que se trata de una hembra y que ha tenido cuatro crías.

La nueva visita ha llevado a la alcaldesa a bromear incluso con la necesidad de contar con ella a la hora de organizar las próximas comidas. "A este paso, para a próxima xuntanza van ter que contar con ela á hora de calcular as racións", señaló entre risas.