Vídeo | Manolo, el jabalí de Vilachá, se vuelve un vecino más: "Está tan contento que ata dá ao rabo"

"VAI TODOS OS DÍAS AO POBO"

Manolo, el jabalí que compartió San Juan con los vecinos de Vilachá, sigue rondando por el pueblo como un habitante más, como se aprecia en un vídeo compartido por redes por la alcaldesa, Patricia Torres

Manolo, el jabalí que se ha vuelto un vecino más de Vilachá, en Boborás
Manolo, el jabalí que se ha vuelto un vecino más de Vilachá, en Boborás

La historia de amor entre Vilachá, en Boborás, y un curioso y valiente jabalí sigue evolucionando. La alcaldesa de la localidad, Patricia Torres, compartió un vídeo recopilatorio en redes sociales en el que se ve a Manolo, el nombre con el que los vecinos bautizaron al animal, en distintas escenas por el pueblo.

El nuevo habitante de Vilachá se muestra confiado, alegre y sin miedo a los humanos, e incluso "dá ao rabo, coma quen xa se sente na casa". "Grazas ás imaxes de David e Pablo, podemos seguir de preto as andanzas deste visitante tan especial", comenta en su publicación de Instagram, asegurando que ahora el cuadrúpedo "vai todos os días ao pobo".

"Parece que quedou encantado coa aldea", destaca con orgullo, afirmando que Vilachá ya "ten unha nova atracción: Manolo, o xabarín máis famoso da aldea". A pesar de lo curioso e incluso tierno de la situación, Torres aprovecha para recordar que "é un animal salvaxe, polo que cómpre observalo con prudencia".

Una historia que empezó este San Juan

Manolo se dio a conocer la pasada noche de San Juan, cuando irrumpió por sorpresa en una sardiñada popular organizada por los vecinos. Lejos de asustarse, el animal se paseó con total tranquilidad entre las mesas y comió de los platos de los asistentes sin provocar ningún tipo de incidente.

Las imágenes, compartidas originalmente con humor en redes por Torres, se volvieron virales de inmediato al captar una escena inaudita de hospitalidad que marcó el inicio de las andanzas de este ya famoso "vecino".

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats