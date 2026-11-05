Calvos de Randín es hoy más frío que puntos de la Antártida, Siberia y Laponia: amanece con -9,1°

Isla Rey Jorge, en la Antártida, y Novosibirsk, en el corazón de Siberia, más calientes que Calvos de Randín

El termómetro de MeteoGalicia en Calvos de Randín bajó a -9,1 °C a las 08:10 de este jueves, 5 de noviembre de 2026. La helada situó al municipio ourensano a la cabeza de los registros de ambas redes. Media hora antes, a las 07:40, Cuéllar había marcado -8,6 °C, el valor más bajo del parte de AEMET. La clasificación es provisional, ya que la última actualización varía de una estación a otra.

Tras Calvos y Cuéllar quedaron Sanabria-Robleda-Cervantes, en Zamora, con -7,6 °C, y el Puerto del Pico, en Ávila, con -7,2 °C. En la propia provincia de Ourense, las dos redes coincidieron casi al décimo en Xinzo de Limia. MeteoGalicia midió -6,9 °C a las 08:20 y AEMET registró -7,0 °C diez minutos después. También heló en Verín-Vilela, con -6,3 °C, y en Baltar, con -5,4 °C.

Ocho grados por debajo de una estación antártica

En la isla Rey Jorge, en la Antártida, la lectura más baja comunicada por el aeródromo Teniente Marsh fue de -1 °C durante las 24 horas que terminaron a las 10:00 del jueves, hora de Galicia. Calvos quedó 8,1 grados por debajo de esa estación en plena primavera austral. El aeródromo emitió 17 partes en ese periodo, de modo que la comparación se refiere a las temperaturas observadas a esas horas.

En Siberia, los aeropuertos de Novosibirsk y Omsk tuvieron la misma lectura más baja en esas 24 horas: 0 °C. En Laponia, los de Rovaniemi, en Finlandia, y Kiruna, en Suecia, coincidieron en +1 °C. Incluso en el Ártico canadiense, en Iqaluit, la capital de Nunavut, el menor valor comunicado fue de -5 °C. Allí, en la isla de Baffin, el termómetro del aeropuerto se quedó 4,1 grados por encima del registro ourensano.

A Limia, uno de los puntos más fríos de España

Las gélidas temperaturas llegaron al resto de la comarca limiá, dejando registros de hasta -7°C centígrados en diferentes concellos: Xinzo de Limia, Sandiás, Os Blancos rozaron esta cifra, mientras que otros como Baltar, Trasmiras, Rairiz de Veiga o Vilar de Santos llegaron a los -5°C centígrados según los registros de Meteogalicia.

A pesar de este descenso hasta los casi -10 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la oscilación térmica llevará a los concellos limiaos hasta por encima de los 10 grados, sellando una variación de casi 20 grados en apenas unas horas.