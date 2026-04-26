Calvos de Randín perdió casi el 50% de su población en lo que va de siglo

El concello limiao de Calvos de Randín se sitúa a la cabeza de la provincia y en el segundo puesto de Galicia en evolución negativa de población en este siglo. De acuerdo a los datos oficiales del INE que recoge la herramienta de análisis territorial GeoComarcas (geocomarcas.es), entre 2001 y 2025 perdió casi la mitad de sus habitantes, un 47,8%, solo superado un por Navia de Suarna (Lugo), que perdió el 48,2%.

Este caso es una muestra de una tendencia generalizada en la provincia, en la que 82 de sus 92 concellos perdieron vecinos durante este tiempo. De todos ellos, tres del rural están entre los diez que más habitantes han perdido a nivel gallego: Montederramo, con el 45,4% de saldo desfavorable y que se sitúa en quinta posición, San Xoán de Río, que figura en la séptima, tras ver marcharse al 44,6% del censo, y Chandrexa de Queixa, que es la novena al perder el 44,2%.

La otra cara de la moneda son las cabeceras comarcales como Allariz, que aumentó estos 25 años un 26,9% sus habitantes. También sumaron O Carballiño (13,7%), Verín (7,8%), O Barco de Valdeorras (3,2%) y Xinzo de Limia (1,4%). Las otras cinco poblaciones con saldo positivo pertenenen al área metropolitana de Ourense, si bien la capital también perdió vecinos (-1,8%).

“Seguiremos perdendo”

Para el alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, la tendencia de población de su concello es “moi similar a toda Galicia e a parten da poboación de España no rural, onde imos seguir perdendo habitantes, tanto nós coma os concellos limítrofes”. Respecto a la estadística que señala a su municipio como el que más vecinos ha perdido en proporción, afirma que “ao final todo se reduce aos empadroados, que en moitos sitios nin sequera viven alí, a ter un empresario máis ou menos que dea traballo a varias familias, unha arteria principal co país veciño como si teñen outros concellos limítrofes… son moitos factores que inflúen para situarte 20 postos máis arriba ou abaixo”.

Respecto a medidas para revertir esta tendencia de despoblación, el regidor es muy claro: “As políticas estatais e autonómicas foron e seguen a ser destrutivas co medio rural, centralizaron tódolos postos de traballo nas vilas e cidades e só poñen atrancos aos concellos pequenos”.

Edad media muy elevada

A la despoblación se suma el envejecimiento. La edad media de los 647 habitantes censados actualmente en Calvos de Randín se sitúa en 63,5 años, la tercera más alta de Galicia, solo por detrás de otros dos municipios ourensanos: Chandrexa de Queixa, con 63,8, y Lobeira, con 64,5 años. Esta realidad añade otro problema a los concellos rurales, que tienen dificultades para sufragar la creciente demanda del servicio de ayuda en el hogar. “As administracións non nos cubren nin o 50% dos gastos”, sentencia Valencia.