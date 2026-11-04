HELADAS GENERALIZADAS
Calvos de Randín repite como el punto más frío de Galicia
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El municipio de Calvos de Randín ha registrado la temperatura mínima de este miércoles en Galicia, con 4,7 grados bajo cero a las 8,20 horas.
Según MeteoGalicia, en varios municipios se producen temperaturas por debajo de cero grados, con valores de frío más acusados que el pasado martes. En Verín se quedó en -3,8 grados y en Sarria en -2,9 grados. Además, MeteoGalicia informa de que las altas presiones se irán retirando hacia el norte, lo que provocará una aproximación de borrascas atlánticas a partir del viernes, 6 de noviembre, día en la que llegarán las lluvias desde la tarde, especialmente en el oeste.
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