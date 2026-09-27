Controlado el incendio de Calvos de Randín tras calcinar 518 hectárea

El fuego forestal declarado en el municipio orensano de Calvos de Randín, concretamente en la parroquia de Randín, ha quedado controlado a las 13:18 horas de este domingo. El incendio, que se inició a las 13:36 horas del pasado jueves, acumula una superficie calcinada de 518 hectáreas, según las últimas mediciones provisionales.

Desactivada la Situación 2 y amplio despliegue de medios

Durante el desarrollo de las tareas de extinción fue necesario declarar preventivamente la Situación 2 de emergencia debido a la proximidad de las llamas al núcleo de As Meaus, en el concello limítrofe de Baltar. Esta medida operativa ya se encuentra desactivada tras el avance favorable del operativo.

Para combatir el fuego se ha desplegado hasta la fecha un dispositivo acumulado formado por 7 técnicos, 47 agentes, 54 brigadas, 33 motobombas, 5 palas excavadoras y 6 unidades técnicas de apoyo, reforzados desde el aire por 10 helicópteros y 11 aviones.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural recuerda a la ciudadanía que dispone del teléfono gratuito 085 y de la aplicación para dispositivos móviles 'ALume' para alertar sobre la presencia de fuego. Asimismo, el departamento autonómico mantiene la línea anónima 900 815 085 para denunciar actividades incendiarias sospechosas y la cuenta de 'X' '@incendios085' para seguir la información actualizada sobre incendios que superen las 20 hectáreas.