El mayor incendio del año en Ourense se registra en Calvos de Randín y en otoño

Calvos de Randín sintió este jueves la virulencia de las llamas. Un incendio declarado alrededor de la una del mediodía en la parroquia de Randín avanzó toda la tarde sin que los medios de extinción pudiesen hacer nada para controlarlo. Una larga línea de fuego fue calcinando terreno a pasos agigantados. Al cierre de esta edición, la Xunta de Galicia cifraba en 350 hectáreas las que se habían quemado.

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De esta forma, este incendio se ha convertido en el más grande de este año en la provincia superando al surgido el pasado mes de junio en Moreiras (Boborás), que terminó arrasando 277 hectáreas. El alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, explicaba durante la tarde que estaban intentando sofocar las llamas con los medios aéreos antes del anochecer, algo que finalmente no fue posible. “A ver si podemos respirar un poco más tranquilos”, señalaba.

Además, señaló que el fuego estaba acercándose a Feás (Calvos de Randín) y Meaus (Baltar). Precisamente, la proximidad con este último pueblo obligó a Medio Rural a decretar la Situación 2 como medida preventiva. Durante la tarde la Guardia Civil informaba de que no se había producido ningún desalojo.

A última hora, el alcalde, que vislumbraba una noche larga por delante, explicaba que se encontraban trabajando con bulldozers y perimetrando. “Está mejorando la situación, entendemos que el peligro hacia los pueblos, si no hay un golpe de viento que eche por tierra el trabajo que estamos haciendo, debería estar mejorando mucho”.

Para la extinción del incendio se han movilizado 3 técnicos, 13 agentes, 17 brigadas, 7 motobombas, 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 9 aviones.

Alto riesgo

La Consellería de Medio Rural publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplía la época de peligro alto de incendios forestales durante el año 2026 en las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de octubre.

Esta decisión viene motivada por las actuales condiciones meteorológicas. En este sentido, el pasado 11 de junio se publicó en el DOG la orden que determina la época de peligro alto de incendio, que abarca del 1 de julio al 30 de septiembre. Esa misma orden, añadió, recoge la “posibilidad” de modificar dichas fechas y declarar como peligro alto otras épocas cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias agraven el riesgo de incendios.