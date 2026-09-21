Estabilizado un conato de incendio forestal en el parque natural de O Xurés
0,3 HECTÁREAS
El fuego declarado en el municipio de Calvos de Randín moviliza dos motobombas y dos brigadas en una jornada de calor intenso con otros focos activos en Galicia
Un conato de incendio, estabilizado según la Xunta, quema 0,3 hectáreas en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en el municipio de Calvos de Randín.
La Consellería do Medio Rural informa de que el fuego se declaró a las 17,10 horas de este lunes. Trabajan en las tareas de extinción dos motobombas, dos brigadas y dos agentes.
Todo ello en una jornada de altas temperaturas en Galicia, en la que se registran otros incendios en municipios como Porto do Son (20 hectáreas) y Gondomar (12 hectáreas).
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