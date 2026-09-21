Estabilizado un conato de incendio forestal en el parque natural de O Xurés

0,3 HECTÁREAS

El fuego declarado en el municipio de Calvos de Randín moviliza dos motobombas y dos brigadas en una jornada de calor intenso con otros focos activos en Galicia

Bomberos
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Un conato de incendio, estabilizado según la Xunta, quema 0,3 hectáreas en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en el municipio de Calvos de Randín.

La Consellería do Medio Rural informa de que el fuego se declaró a las 17,10 horas de este lunes. Trabajan en las tareas de extinción dos motobombas, dos brigadas y dos agentes.

Todo ello en una jornada de altas temperaturas en Galicia, en la que se registran otros incendios en municipios como Porto do Son (20 hectáreas) y Gondomar (12 hectáreas).

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