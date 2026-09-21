Vídeo | Vuelca una motobomba tras despeñarse por una ladera en el incendio forestal de Porto do Son

Un aparatoso accidente ha marcado las labores de extinción en el incendio forestal que permanece activo en el municipio de Porto do Son. Durante las tareas para sofocar el fuego en la parroquia de Ribasieira, una motobomba del dispositivo ha sufrido un vuelco, despeñándose ladera abajo por la pendiente del monte mientras realizaba maniobras en la zona.

El incendio dio comienzo a las 14,42 horas de este lunes y ha generado una densa columna de humo visible desde diferentes puntos de la comarca del Barbanza. Por el momento no se dispone de una estimación oficial sobre la superficie calcinada por las llamas.

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Para tratar de perimetrar el fuego en Porto do Son, la Consellería do Medio Rural mantiene desplegados cinco helicópteros, cuatro aviones, ocho brigadas, cinco motobombas, dos palas, seis agentes, un técnico y dos unidades técnicas de apoyo. A este operativo se han sumado refuerzos del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha enviado un avión FOCA y una brigada.

De forma paralela, los medios aéreos estatales también intervienen con dos aviones de tipo Tango en otro incendio forestal activo en la provincia de Pontevedra, concretamente en la parroquia de Donas, en Gondomar, en un dispositivo coordinado entre la administración autonómica y central.